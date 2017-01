O futebolista Adrián López, novamente emprestado pelo FC Porto ao Villarreal, disse esta segunda-feira durante a sua apresentação que gostaria de ter iniciado a época no clube espanhol, do qual guarda boas recordações."Gostaria de ter começado a temporada aqui. O ano passado foi um pouco curto, mas foram três meses muito importantes para mim e para a equipa [Villarreal], que conseguiu entrar na Liga dos Campeões e 'caiu' nas meias-finais da Liga Europa", referiu.Sem espaço nos dragões, Adrián López voltou a ser cedido ao Villarreal e, na apresentação, assumiu estar muito feliz por regressar a um clube que o tem acarinhado, realçando a ansiedade e o entusiasmo para retribuir e contribuir para o seu sucesso.Apesar da mudança de treinador, em comparação com a última temporada, dado que Fran Escribá, que coadjuvou Quique Flores no Benfica, em 2008/09, sucedeu a Marcelino García Toral, o avançado disse que não encontra muitas mudanças na equipa."A base da equipa é a mesma. Eu tenho visto muitos jogos do Villarreal e a maneira de eles jogarem é muito semelhante", disse Adrán López, que em 2016 cumpriu 23 encontros pelo 'submarino amarelo', coroados com cinco golos.O avançado disse ainda que no momento em que surgiu a possibilidade de regressar ao Villarreal não hesitou, até porque é um clube onde se sente bem e, como já conhece toda a gente, não necessita de adaptação."As coisas no FC Porto não me estão a correr bem", disse ainda Adrián López, destacando que o que importa agora é que a sua equipa é o Villarreal e está pronto para ajudar e marcar golos e colmatar os problemas que a equipa tem sentido na concretização.

Autor: Lusa