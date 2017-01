Apesar de o Galatasaray ter entrado com determinação na luta por Adrián López, o avançado, de 29 anos, continua a ser apontado com insistência a vários clubes do campeonato espanhol. Depois do Villarreal, também o Las Palmas e o Alavés marcaram uma posição na corrida pelo jogador do FC Porto, embora qualquer negócio tenha de passar sempre pelo empréstimo, dado que nenhum desses clubes tem argumentos financeiros para convencer os dragões, nesta altura, para a compra do passe. Enquanto isso, Adrián vai trabalhando com a equipa B do FC Porto.