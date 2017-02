Continuar a ler

"Não há estratégia nenhuma, ele é que se defende. A verdade não precisa de defesa. Ele é responsável pelas suas declarações. Ouviu o mesmo que eu ouvi e não considero o senhor mentiroso", afirmou Gil Moreira dos Santos.





Jorge Nuno Pinto da Costa foi esta quarta-feira ouvido na primeira sessão do julgamento do Processo Fénix, em que é acusado de sete crimes de exercício ilícito da atividade de segurança privada, por alegadamente ter contratado serviços de acompanhamento e proteção pessoal a uma empresa que sabia não dispor de alvará para o efeito. O presidente do FC Porto refutou as acusações , afirmando que nunca teve "guarda-costas".À saída da audiência - o julgamento está a decorrer no quartel dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, uma vez que a Comarca de Braga não dispõe de uma sala com capacidade para acolher este megaprocesso - Gil Moreira dos Santos, advogado de Pinto da Costa, afirmou que a declaração do presidente dos dragões foi "coerente com ele", sublinhando que "não há estratégia", porque "a verdade não precisa de defesa".

Autor: Marta Correia Azevedo