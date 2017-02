Uma vitória no clássico de sábado seria uma espécie de cereja no topo do bolo no que diz respeito à recuperação que os dragões encetaram no campeonato, mas para isso terão de inverter uma tendência negativa que se tem verificado nos últimos anos. É que o FC Porto não se tem dado nada bem nos duelos com o Sporting, ao ponto de ter perdido os três últimos clássicos, naquele que é o registo mais negativo frente aos adversários da Liga.O primeiro dessa série aconteceu em janeiro da época passada, em Alvalade, e teve um peso simbólico, já que arredou os portistas da liderança do campeonato. Foi a última vez que isso aconteceu até agora. Ainda na temporada transata, mas no Dragão, os portistas voltaram a quebrar e saíram novamente derrotados por dois golos de diferença, desta vez 1-3.Na presente época, numa altura em que o FC Porto contava por vitórias as duas primeiras jornadas do campeonato, os leões voltaram a impor um desaire, dando a volta ao resultado, depois de Felipe ter colocado os dragões em vantagem no marcador, confirmando as dificuldades que os portistas sentem em Alvalade.Recuando um pouco mais no tempo, a crise de resultados acentua-se, uma vez que o FC Porto só por uma vez levou a melhor sobre o Sporting em oito duelos. Uma noite memorável do espanhol Cristian Tello, que bateu Rui Patrício por três vezes, foi a exceção à regra. No resto contam-se dois empates e cinco derrotas. Um desequilíbrio que custou pontos no campeonato e uma eliminação na Taça de Portugal.

Autores: Rui Sousa e Nuno Barbosa