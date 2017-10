A Argélia de Yacine Brahimi, os Camarões de Vincent Aboubakar e o Mali de Moussa Marega não lograram apurar-se para o Mundial’2018, pelo que os africanos do atual plantel do FC Porto ficarão à margem desta montra de valorização, que será o certame na Rússia. Em contrapartida, caso não venham a deixar o FC Porto, os referidos jogadores chegarão aos trabalhos de pré-temporada com as baterias totalmente carregadas por umas férias prolongadas e prontos a convencer o treinador desde a primeira hora.Ainda dentro dessa perspetiva, o caso de Aboubakar é o que mais dúvidas levanta. Apesar de o prolongamento da sua ligação contratual com os dragões ser desejada pela administração da SAD, a verdade é que o processo parece estar parado, sabendo-se que, a partir de janeiro, já poderá comprometer-se com outro clube. No entanto, caso venha renovar e mesmo assim não deixe o clube, não terá o palco mundial para se valorizar. Curiosamente, os nigerianos Chidozie e Mikel, que se encontram emprestados pelos dragões, estarão na Rússia e, caso seja vontade de Sérgio que regressem ao FC Porto, falharão parte dos trabalhos de pré-época.