Embora admita que "é estranho" ver o espanhol no banco de suplentes, Carlos Cutropia deixou claro que, ainda sobre a suplência do guardião, "o treinador é que pode responder a isso".



O empresário de Casillas concluiu dizendo que o guarda-redes fala diariamente com Sérgio Conceição e que deve voltar aos relvados a curto prazo: "Penso que Iker e o treinador falam todos os dias, mas são assuntos entre o treinador e os jogadores. Há que dar tempo. Mas há tranquilidade total. Tenho visto muitas coisas na imprensa, todas erradas, que me deixam surpreendido, nada mais. Há que esperar, é com o treinador, mas estou certo de que jogará em breve".



Carlos Cutropia, agente de Iker Casillas, comentou a polémica em torno da não utilização do guarda-redes nos últimos compromissos do FC Porto, afastando qualquer cenário de saída, situação que diz mesmo ser "impensável"."Das loucuras que vi, essa é a maior. Isso é de loucos, não há nenhum fundamento para escrever isso. Quem o escreveu saberá. Ele está tranquilo, encantado e feliz no FC Porto, e quer jogar, como é lógico, como qualquer profissional", referiu o agente à rádio Renascença, acrescentando que "não se passa nada".

Autor: Luís Miroto Simões