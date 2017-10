Esta foi a segunda vez que o FC Porto perdeu na presente época, e novamente para a Champions, mas os jogadores não deixaram de agradecer o apoio dos muitos portistas que se deslocaram a Leipzig para apoiar a equipa.Assim que Paolo Tagliavento apitou para o final do jogo, os dragões foram cumprimentados um a um por Sérgio Conceição, no centro do relvado, e depois disso encaminharam-se para o sector onde estavam os cerca de 1.500 adeptos que viajaram de vários pontos da Europa. Houve palmas para o esforço dos jogadores, mesmo que não tenham conseguido evitar novo desaire, o que provocou a queda da equipa para o terceiro lugar do grupo, agora atrás do Besiktas e do RB Leipzig.