Além deste, existem emblemas do 'Championship', o segundo escalão do futebol inglês, e até da Primier League que já terão abordado o Granada sobre a possibilidade de Alberto Bueno rumar, ainda neste mercado de janeiro, às ilhas britânicas, o que, a suceder, teria de ter naturalmente o beneplácito da SAD do FC Porto.



A 'Marca' recorda que o dianteiro foi formado no Real Madrid, que tem alguma experiência no futebol inglês, devido à passagem pelo Derby County, em 2010/11, e deixa uma garantia: "Conta com qualidade de sobra para render ao mais alto nível em numerosos clubes de topo".

Alberto Bueno, avançado cedido pelo FC Porto ao Granada, que, desde que Lucas Alcaráz assumiu o comando técnico, tem sido utilizado de forma intermitente na equipa que ocupa a penúltima posição da Liga espanhola, voltou a ser notícia na imprensa do país vizinho pelos melhores motivos.Segundo a 'Marca' anda meio mundo louco com as exibições de Bueno que, apesar de todo este entusiasmo, em 14 jogo apontou apenas 1 golo. Não obstante e, apesar de não fazer qualquer referência ao facto do futebolista ainda pertencer aos quadros do clube português, o diário espanhola fala de um interesse efetivo do Leganés, que estará disposto a fez um 'pressing' para poder contar com o dianteiro, de 28 anos, na segunda metade do campeonato.

Autor: João Lopes