O Leganés anunciou esta tarde ter chegado a acordo com o FC Porto para o empréstimo de Alberto Bueno até ao final da temporada.O avançado azul e branco estava emprestado ao Granada até ao fim da temporada, mas o clube espanhol anunciou o cancelamento do empréstimo acordado com os dragões no mercado de transferências do verão.Bueno alinhou 15 jogos com a camisola do Granada, onde contou um golo e duas assistências. Em comunicado, o clube andaluz agradeceu o "profissionalismo" do jogador espanhol e desejou-lhe boa sorte.