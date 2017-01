O diário espanhol 'Marca' assegura na sua edição desta segunda-feira que o avançado Alberto Bueno, do FC Porto, está muito perto de trocar o Granada, clube ao qual se encontra cedido, desde o início da temporada, pelo Leganés, tendo, inclusive, informado já os responsáveis do emblema andaluz da sua intenção de sair antes do encerramento do mercado de inverno.A decisão não agrada aos dirigentes do Granada, que consideram que o dianteiro, de 28 anos, está a mudar-se para um clube rival na luta pela permanência entre os grandes do futebol espanhol; mas é vista com bons olhos pelos responsáveis portistas, dada a pouca utilização de Bueno com as cores do Granada, adianta ainda o jornal do país vizinho.Pouco utilizado, desde a chagada de Lucas Alcaraz ao banco do Granada, o avançado da região de Madrid quer jogar com maior regularidade e lutar por outros objetivos que não estão ao alcance da sua atual equipa, que tenta desesperadamente fugir aos lugares do fundo da tabela classificativa da Liga espanhola.

Autor: João Lopes