Mesmo nesta altura de maior aperto no que toca a soluções para o ataque, Sérgio Conceição não teve Alberto Bueno em consideração para tapar os buracos abertos pelas lesões. Na ausência dessas unidades ofensivas, o treinador preferiu apostar no brasileiro Galeno, do FC Porto B, em detrimento do espanhol.É no plantel secundário dos dragões que Bueno se mantém ativo em treino, mas está totalmente arredado de competição oficial. Sérgio Conceição deixou claro desde cedo que não contava com ele, mas o defeso não trouxe saída ao avançado, pelo que agora limita-se a trabalhar no Olival, por forma a tentar transferir-se em janeiro.Bueno já fez, de resto, alguns treinos com a equipa liderada por Sérgio Conceição, mas isso não lhe garantiu novas oportunidades. Aliás, num jogo de baixo grau de dificuldade, como foi o da Taça de Portugal, frente ao Lusitano de Évora, o treinador optou por chamar Galeno e André Pereira, provando uma vez mais que Bueno não tem retorno possível.