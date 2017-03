Ao contrário de Miguel Layún, o lateral brasileiro Alex Sandro pode olhar além do próximo jogo do FC Porto, pois agora até representa as cores da Juventus. Por isso, no final do jogo em Turim, em declarações à comunicação social portuguesa, falou sobre o clássico entre águias e dragões, que se realizará dentro de duas jornadas. Antes, porém, mostrou toda a sua fé na conquista do campeonato pelo FC Porto.

"Não tenho dúvidas de que o FC Porto vai ser campeão", apostou sem pestanejar na resposta a uma pergunta de Record, e prosseguiu, depois, sobre o clássico que se avizinha: "Acredito que o FC Porto pode dar a volta à situação. Aliás, sempre acreditei. Fui campeão no FC Porto numa situação ainda pior e tenho a certeza que o FC Porto vai fazer um excelente jogo e sair com a vitória."

De resto, no reencontro com os dragões, nestes oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Alex Sandro matou saudades de alguns velhos conhecidos, entre eles Pinto da Costa. A passagem pelo FC Porto ficou de tal forma marcada na sua carreira, que nem sequer coloca de parte a possibilidade de voltar a vestir de azul e branco. "Foi bom conversar com o presidente. É um grande presidente e será sempre um grande presidente. Voltar? Quem sabe..." Para já, a lateral esquerda está entregue a outro Alex, o Telles, a quem augura um futuro promissor. "É um excelente jogador. Já joguei contra ele quando ele estava no Inter Milão, é um jogador com muita qualidade e tenho a certeza que ainda vai dar muito pelo FC Porto. Claro que pode chegar à seleção brasileira. Tem todas as qualidades para isso", reconheceu Alex Sandro. Sobre este jogo da 2ª mão dos oitavos-de-final da Champions, o camisola nº 12 da Juventus rematou assim: "Sabíamos que íamos encontrar um FC Porto que queria vencer e, mesmo com dez jogadores, teve chances para fazer golos que poderiam ter complicado mais a nossa qualificação. Gostei de rever toda a gente."

Autor: Nuno Barbosa