Os italianos continuam em prova e o objetivo é só um: "A expectativa é sempre positiva, trabalhamos sempre para vencer e melhorar. Desde início trabalhamos a cada dia pensando sempre na final. Mas até lá chegar há muitos jogos e teremos de estar concentrados até ao fim".



Por fim, Alex Sandro referiu que cumprimentou os ex-colegas e desejou sorte aos dragões na luta pelo campeonato português: "Dei os parabéns a todos pelos grandes jogos que fizeram. Disse-lhes que agora têm de ser campeões em Portugal. Fico sempre a torcer pelo FC Porto".

Alex Sandro admitiu que o FC Porto não facilitou a tarefa da Juventus , ainda que tenha jogado boa parte do tempo com menos um jogador."A nossa equipa sentiu dificuldades. Mesmo com dez jogadores, o FC Porto mostrou que está forte. Mas conseguimos a vitória", frisou o brasileiro da Juventus no final do encontro

Autores: Ricardo Vasconcelos e Luís Miroto Simões