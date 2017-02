Alex Sandro era esta quarta-feira um homem duplamente feliz no final do encontro entre o FC Porto e a Juventus, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Feliz por regressar a um estádio onde atuou durante quatro épocas e meia; feliz pelo vantagem de dois golos que deixa a 'vecchia signora' mais perto dos quartos-de-final da competição."É uma felicidade imensa poder regressar a esta casa. Um dia filho do Dragão, para sempre filho do Dragão. Estamos em vantagem, mas não está nada acabado. Tal como marcámos 2 golos em Portugal eles também podem ir a Itália marcar 2 golos. Será complicado e não podemos perder a concentração", sintetizou o defesa brasileiro, não deixando de elogiar o comportamento competitivos dos seus antigos companheiros."É óbvio que estamos felizes. Viemos preparados para um jogo difícil e mesmo em inferioridade numérica estiveram bem, obrigando-nos a estar sempre atentos ao jogo todo.O FC Porto trabalhou até ao final e é preciso ter respeito pelo adversário", sublinhou o defensor do campeão italiano.

Autor: Pedro Malacó