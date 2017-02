O lateral que o FC Porto vendeu à Juventus no verão de 2015 não vê a hora de voltar ao Dragão, tendo em vista a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, agendada para 22 de fevereiro."Estou ansioso e feliz de voltar a jogar no Dragão. Todos os que saíram do FC Porto sabem o valor que isso tem. Poder ver novamente os adeptos, os amigos que ainda lá trabalham... Tenho a certeza que vai ser um jogo muito complicado. Quando o FC Porto joga contra equipas grandes é como se fosse o jogo da vida. Temos de estar preparados, será muito difícil", disse Alex Sandro ao 'Esporte Interativo'.