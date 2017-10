Depois de terem agradecido o apoio dos adeptos ainda em pleno relvado do Bessa, os jogadores do FC Porto recorreram depois às redes sociais para destacarem a força transmitida pelos portistas no dérbi da Invicta. O mais expressivo foi Alex Telles.

"Jogamos em casa, que apoio incrível dos nossos adeptos!!! Isso faz a diferença e sentimos em campo! Obrigado a todos pela torcida. Parabéns malta pelo trabalho! Somos uma família", escreveu o lateral-esquerdo, de 24 anos, satisfeito pelo apoio dado pelos cerca de 8 mil dragões que ajudaram a equipa frente ao Boavista.