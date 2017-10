Alex Telles não critica Nuno Espírito Santo, o primeiro treinador que teve no FC Porto, mas nota-se que tem uma especial admiração por Sérgio Conceição, sustentada pela forma como ele transformou a equipa para melhor e praticamente com os mesmos meios que teve o agora treinador do Wolverhampton. "O ano passado só faltou o título, mas tivemos muitos empates. Hoje temos um objetivo maior e aprendemos com os erros do passado. Temos uma concentração diferente, vamos sempre à procura dos três pontos sem pensar em empatar. Temos de ir lá para ganhar, jogar de igual para igual", analisou o defesa.