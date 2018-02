Segundo uma nota publicada no site oficial do FC Porto, Alex Telles sofreu "uma entorse de grau um no joelho esquerdo e fará tratamento conservador à lesão", enquanto que Jesús Corona foi operado com sucesso à fratura de um dedo da mão esquerda. Os dois jogadores lesionaram-se ontem diante do Estoril e juntar-se-ão à equipa em Lagos na sexta-feira. O tempo de paragem não foi divulgado.

Recorde-se que, esta quinta-feira, o lateral-esquerdo fez questão de descansar os adeptos, garantindo que não se tratava de "nada de grave".





