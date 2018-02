Alex Telles e Jesús Corona vão juntar-se, esta noite, ao grupo de trabalho do FC Porto no Algarve, onde os dragões estão a preparar o jogo frente ao Portimonense, marcado para depois de amanhã. No entanto, é sabido que a dupla está afastada desse encontro, devido a lesão, mas no caso do mexicano também na sequência de castigo.O lateral-esquerdo debate-se com uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o extremo foi operado à fratura de um dedo da mão esquerda, fazendo ambos apenas tratamento.De resto, no treino desta manhã, Sérgio Conceição voltou a não contar com Ricardo Pereira, Danilo Pereira e Vincent Aboubakar, todos devido a problemas físicos. Os dois primeiros fazem tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o ponta-de-lança realiza treino condicionado e trabalho de ginásio.

Autor: Rui Sousa