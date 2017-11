Continuar a ler

Nesta conversa com o brasileiro, de 24 anos, também já se falou sobre o regresso do FC Porto ao campeonato, prova na qual, dentro de duas jornadas, medirá forças com o Benfica, no Estádio do Dragão. Independentemente do que venha a acontecer na ronda deste fim de semana, os portistas chegarão a esse clássico contra o maior rival no topo da classificação. Também por isso, na qualidade de porta-voz do grupo, Alex Telles não deixa que os encarnados dominem as atenções azuis e brancas."Tem sido sempre assim, não podemos estar a pensar dois jogos à frente. Temos um jogo muito complicado com o Aves, sabemos que será difícil. Mas agora é procurar recuperar, descansar e seguir totalmente focados no Aves", cortou o brasileiro, para abrir, depois, os motivos que, a seu ver, estão na base do sucesso da equipa no campeonato. "É o nosso trabalho. Temos posto em prática nos jogos o que é feito nos treinos. Ficámos felizes com o efeito do nosso trabalho e temos de seguir assim, com confiança rumo ao nosso objetivo maior, que é estar sempre em primeiro", reconheceu, rematando depois com a quota-parte do treinador neste arranque prometedor."O Sérgio Conceição vem passando a sua filosofia, o seu trabalho e nós acatamos o que ele diz. Ajuda-nos muito, dá muita confiança, acho que o principal é isso, é a confiança que ele nos passa e a tranquilidade que isso nos dá quando entramos dentro de campo, pois sabemos o que fazer", considerou.