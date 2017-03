Massimiliano Allegri admitiu que a Juventus não esteve tão bem no segundo tempo como esteve no primeiro diante do FC Porto "Fizemos um bom primeiro tempo e controlámos a partida. Na segunda parte poderíamos ter feito melhor", frisou o técnico dos italianos no final do jogo.Questionado sobre se aponta à conquista da Liga dos Campeões, Allegri prefere dar um passo de cada vez: "A Champions é uma competição também de sorte. O importante é ir passando as eliminatórias".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões