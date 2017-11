As ausências de Marega, Soares e até Otávio, por lesão, continuam a desfalcar as opções de Sérgio Conceição para o ataque, um problema que o técnico tem combatido com a promoção de alguns jovens da equipa B. Galeno, André Pereira e Bruno Costa têm sido presença assídua nos trabalhos do plantel principal nos últimos tempos e o último dos três até integrou a comitiva que viajou para a Turquia no início da semana, tendo, contudo, ficado de fora da ficha de jogo frente ao Besiktas.

Bruno Costa é o único do trio que ainda não se estreou pela equipa A, uma vez que tanto Galeno como André Pereira já foram utilizados por Sérgio Conceição. O plano do técnico passa por acompanhar de perto a evolução dos três jovens dianteiros, ciente que as opções para o lugar mais avançado do ataque são curtas. Aliás, pelo menos o português André Pereira está por dentro das opções para a partida desta noite, nas Aves.

Desde que Marega se lesionou, com o RB Leipzig, Conceição convocou sempre um dos três jovens da equipa B. Galeno foi suplente utilizado no jogo com o Belenenses e ficou no banco frente ao Portimonense e André Pereira entrou no jogo da Taça de Portugal, com o Portimonense. Pescar na equipa B a alternativa ofensiva foi uma solução que veio para ficar.

Autor: José Miguel Machado