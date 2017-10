Danilo Pereira estava em risco de falhar o encontro com o Belenenses, na próxima jornada do campeonato, caso visse um cartão amarelo no dérbi de ontem. E a quinta advertência disciplinar na Liga surgiu mesmo quando o médio estava prestes a ser substituído por Diego Reyes, já em cima do minuto 90.

Depois de uma breve conversa com Sérgio Conceição junto ao banco de suplentes do FC Porto, Danilo Pereira queimou alguns segundos no momento da sua substituição, tendo mesmo sido pressionado pelos adversários para sair de forma mais rápida. Hugo Miguel foi ao bolso e exibiu o cartão amarelo ao internacional português e também a Idris, ele que estava a pedir explicações ao jogador dos dragões.

Continuar a ler

Desta forma, o camisola 22 vai cumprir um jogo de suspensão na próxima jornada do campeonato. Convém lembrar que, depois da receção ao Belenenses, seguem-se no calendário do campeonato uma visita ao Aves e... o clássico com o Benfica, no Estádio do Dragão, no início de dezembro. Treinador fala em cansaço Sérgio Conceição foi questionado na conferência de imprensa sobre esse momento da substituição de Danilo Pereira e do cartão amarelo exibido por Hugo Miguel. "Perguntei ao Danilo se ele estava cansado. Ele disse-me que estava um bocadinho e eu disse-lhe que ele ia sair. Só isso", explicou o treinador dos portistas.

Autores: Pedro Malacó e Rui Sousa