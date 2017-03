Francisco Soares assinou este sábado mais uma página de glória ao serviço do FC Porto Diante do Nacional , o avançado brasileiro marcou o quarto e o sexto golo dos dragões, faturando pela sexta jornada consecutiva - a quinta pelo FC Porto -, conseguindo desta forma firmar a melhor sequência da Liga NOS 2016/17. Para trás ficam Bas Dost (Sporting) e Moussa Marega (V. Guimarães), que tinham cinco encontros seguidos a marcar.A sequência começou no seu último jogo feito com a camisola do V. Guimarães, diante do Sp. Braga, e estendeu-se ao FC Porto, onde marcou em todas as jornadas do campeonato. Depois do ‘bis’ ao Sporting, Soares ajudou a bater o V. Guimarães, Tondela e foi decisivo na vitória alcançada na deslocação ao Boavista. Agora, ante o Nacional, ajudou a dar cor à goleada portista, marcando uma vez mais a um clube que representou, tal como fizera ao V. Guimarães.

Autor: Fábio Lima