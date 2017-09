Continuar a ler

Outra ausência a registar na sessão conduzida pelo treinador Sérgio Conceição foi a do defesa Diogo Dalot, que treinou com o plantel do FC Porto B, às ordens de António Folha.



Os portistas regressam ao Olival para novo treino pelas 10H00 de sábado, à porta fechada. Pelas 12H00, Sérgio Conceição fará a conferência de imprensa de antevisão da partida com os leões.



O FC Porto prosseguiu esta sexta-feira a preparação do jogo com o Sporting, da oitava jornada da Liga NOS, numa sessão em que o médio André André continuou a ser o único a trabalhar condicionado.De acordo com a nota publicada no site dos dragões, tal como na quinta-feira, André André treinou em regime condicionado e complementou a preparação com trabalho de ginásio.

Autor: Lusa