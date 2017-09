André André é a única baixa do FC Porto para a deslocação de domingo ao Estádio de Alvalade, referente ao jogo grande da oitava jornada com o Sporting.A informação foi deixada por Sérgio Conceição, treinador dos dragões, na conferência de imprensa de antevisão do clássico.O Sporting recebe o FC Porto no domingo, a partir das 19h15.

Autor: Luís Miroto Simões