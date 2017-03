São oito vitórias consecutivas que o FC Porto alcançou ontem no campeonato. André André não tem dúvidas: "É o melhor FC Porto da época. São oito vitórias e estamos cada vez mais confiantes."O médio portista sublinhou a "boa partida" dos dragões, que acabou em goleada. "Esta era mais uma final, as coisas correram bem. Eu não marquei golos, mas marcou o FC Porto e isso é que interessa", afirmou André André.No final da partida, houve grande festa entre os adeptos do FC Porto e os jogadores. Danilo Pereira foi a uma das bancadas, ofereceu a camisola a um adepto e, como moeda de troca, levou para casa uma bandeira com as cores portistas.