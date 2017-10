Após ter cumprido os 90 minutos na vitória dos dragões frente ao Lusitano de Évora (6-0) esta sexta-feira, André André mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. O internacional português salientou a ligação entre os jogadores da equipa principal e equipa B. Recorde-se que Diogo Dalot foi titular e Luizão, Galeno e Jorge Fernandes entraram no decorrer da partida."Fizemos um jogo sério e empenhado. Queríamos resolver tudo muito cedo. Parabéns ao Lusitano. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde o golo ia aparecer. O mister demonstrou que qualquer um pode jogar, mesmo os da equipa B. Somos um grupo muito equilibrado. A ligação com a equipa B é muito forte. Eles estão muitas vezes nos nossos treinos, a integração foi fácil. Trabalhamos sempre no máximo. Sabíamos o que tínhamos de fazer hoje [sexta-feira] e saberemos o que fazer na Champions", analisou o médio, em alusão ao jogo com o RB Leipzig, na próxima terça-feira.

Autor: Pedro Malacó