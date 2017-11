André André destacou a atitude da equipa portista no compromisso com os alemães e que foi fundamental para o FC Porto sair vencedor, por 3-1. "Queríamos vencer, fizemos um grande jogo, com grande entrega e raça. Saímos vitoriosos, que era o que queríamos", começou por referir André André, lembrando que o FC Porto "merece a vitória".

O camisola 20 foi lançado por Sérgio Conceição logo aos 13’, devido à lesão de Marega, e revelou o que lhe pediu o treinador na altura: "Para juntar ali no meio, para apoiar o Herrera e o Danilo no meio-campo. Tenho características diferentes do Marega."

