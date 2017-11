Para além das ausências no ataque, Sérgio Conceição depara-se com outro problema para a receção ao Belenenses. No meio-campo não vai poder contar com Danilo Pereira, uma vez que o internacional português terá de cumprir um jogo de castigo. No seu lugar deverá surgir André André.

O médio, de 28 anos, ainda só foi titular por duas vezes, na Taça de Portugal e na Taça CTT, mas nos dois últimos jogos revelou-se importante a sair do banco de suplentes. Tanto no dérbi da Invicta como no duelo frente ao RB Leipzig foi uma peça importante na estratégia de Sérgio Conceição, dando grande equilíbrio à equipa em momentos importantes.

