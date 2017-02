Nuno Espírito Santo tinha pedido que nenhum jogador pensasse na Juventus durante estes dias, pelo menos até ao final do embate com o Tondela, e o médio André André sublinha que essa indicação foi seguida à risca. "Só pensámos no Tondela e, agora sim, podemos focar-nos no encontro com a Juventus. Trabalhar sobre vitórias é sempre melhor e nós já vamos com seis seguidas. Aqui no Dragão tudo é possível e poderemos fazer um bom resultado", disse.Sobre o duelo de ontem, o camisola 20 defendeu que o encontro até teve momentos exigentes. "Com a expulsão [de Osório] tudo ficou mais fácil. Criámos muitas oportunidades e até podíamos ter feito mais golos. O importante era ganhar e estar agora no 1º lugar", disse André André. O FC Porto é líder à condição, o que pressiona o principal rival na luta pelo título: "O Benfica agora tem de fazer o seu jogo. Dependemos de nós e assim queremos continuar."