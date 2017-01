Continuar a ler

André Pereira, que atuou durante quatro anos nas camadas jovens do FC Porto, regressa assim ao clube depois de ter apontado oito golos na primeira metade desta temporada, um dos quais frente ao Estoril, nos oitavos de final da Taça de Portugal.



O avançado André Pereira assinou contrato com o FC Porto até 2019 e vai representar a equipa B dos dragões, anunciou esta terça-feira a Sanjoanense, clube do Campeonato de Portugal em que alinhava o futebolista.O avançado, de 21 anos, passou as últimas duas temporadas ao serviço dos 'alvinegros', emblema que se encontra atualmente na fase de manutenção do Campeonato de Portugal, nas quais apontou 13 golos em 42 jogos.

Autor: Lusa