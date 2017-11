Foi auspiciosa a estreia de André Pereira pela equipa principal do FC Porto, comprovando a utilidade da aposta feita pela SAD e por Sérgio Conceição nos talentos que vão emergindo na formação B para complementar o plantel. O ponta-de-lança, de 22 anos, entrou bem e deu um passo em frente no seu processo de evolução, assumindo-se como um valor a seguir com atenção e a reclamar mais oportunidades no futuro.

A próxima até poderá surgir já hoje, quando for conhecida a lista de convocados para a deslocação a Istambul. Face às ausências de Soares, Marega e Otávio, o avançado português tem boas possibilidades de seguir viagem, ele que acaba por ser, neste momento, a principal alternativa a Vincent Aboubakar no ataque.

Continuar a ler

Galeno também está disponível, e já foi útil noutras alturas, mas na receção ao Portimonense acabou por ser ultrapassado por André Pereira quando o técnico entendeu reforçar a frente de ataque. O ponta-de-lança contratado à Sanjoanense, em janeiro deste ano, é o quarto jogador que Sérgio Conceição foi buscar à equipa B para lançar na elite, depois do avançado Galeno, do extremo Luizão e do central Jorge Fernandes. Isto já para não falar do lateral-direito Diogo Dalot, que apesar de fazer parte do grupo principal dos dragões, tem jogado na B e até nos sub-19 nos jogos da Youth League da UEFA.

Autor: Rui Sousa