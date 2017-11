Não dispondo de Aboubakar, que fez ontem 90 minutos pelos Camarões frente à Zâmbia, bem como Marega e Soares, a recuperarem de lesões, Sérgio Conceição recrutou dois avançados na equipa B para trabalhar com o plantel principal nesta paragem. Um deles é Galeno, um velho conhecido do técnico que já conta com 136 minutos de utilização, e o outro é André Pereira.O ponta-de-lança, de 22 anos, tem sido acompanhado de perto por Sérgio Conceição, que, inclusive, já o levou para o banco de suplentes frente ao Lusitano de Évora, na eliminatória anterior da Taça de Portugal. O jovem avançado conta com 12 jogos e 5 golos na equipa B dos dragões, entre a 2ª Liga e a Premier League International Cup, e as suas exibições têm sido destacadas.

Autor: Rui Sousa