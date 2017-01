O ponta-de-lança André Pereira, que representava a Sanjoanense, assinou pelo FC Porto até 2020 e, sabe Record, começa já hoje a treinar-se no Olival, integrando a equipa B. O dianteiro, de 21 anos, marcou oito golos no Campeonato de Portugal.O diretor do clube de São João da Madeira, Nuno Ramos, contactado pelo nosso jornal, não "confirma nem desmente" o negócio.

Autor: Nuno Miguel Ferreira