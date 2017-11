André Pereira voltou a trabalhar com o plantel principal do FC Porto no treino desta tarde, no Olival. O avançado da equipa B foi um dos 25 jogadores que estiveram às ordens de Sérgio Conceição, num treino que começou 40 minutos mais tarde.





Excetuando o castigado Jesús Corona, Sérgio Conceição conta com o grupo praticamente na máxima força para o clássico frente ao Benfica.





Tendo em conta o tempo cinzento que se faz sentir no norte e a hora tardia, o plantel realizou grande parte do treino com a iluminação artificial ligada.

Autor: Rui Sousa