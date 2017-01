Se tivermos em consideração todas as competições oficiais de uma só época, André Silva, com 16 remates certeiros, já é o melhor marcador da história de Nuno Espírito Santo como treinador principal. Por outro lado, se nos cingirmos ao campeonato, o jovem avançado, de 21 anos, está a apenas um de chegar ao lugar mais alto desse pódio e a dois de ficar isolado nesse posto.

Na temporada de 2014/15, a primeira no Valencia do atual treinador portista, o médio Dani Parejo apontou 12 golos na Liga espanhola (em 34 jogos) e tornou-se no melhor goleador que Nuno já viu numa equipa por si orientada, superando os sete remates certeiros conseguidos por Hassan, no Rio Ave, em 2012/13, num total de 17 jogos.

Agora, o registo do espanhol está em risco. Se André Silva repetir, esta tarde, na Amoreira, o golo que derrotou o Estoril na 1ª volta do campeonato, no Estádio do Dragão, atingirá os 12 na competição em análise e alcançará Parejo. Para superá-lo no imediato, o maior goleador do atual plantel portista terá de bisar como já fez, esta época, frente a Boavista, Arouca e Feirense.

Ainda no que toca ao campeonato, André Silva tem, contudo, sido muito mais certeiro no Dragão (7 golos) do que fora de casa (4), onde já não marca desde que bisou frente ao Feirense, a... 11 de dezembro.