É pelo menos com esse estatuto que vão refazer a dupla mais rotinada do FC Porto, esta noite, frente aos castores, num duelo que será especial sobretudo para Diogo Jota. Recorde-se que foi na Capital do Móvel que esse internacional sub-21 português começou a dar nas vistas, ao ponto de ter sido contratado pelo Atlético Madrid, onde realizou a pré-época.



Uma lesão retirou André Silva das opções de Nuno Espírito Santo nos dois últimos jogos, frente a Feirense e Moreirense, na Taça CTT. No entanto, o jogador que divide com Marega o lugar mais alto do pódio dos melhores marcadores da Liga NOS foi, ontem, dado como apto e, esta noite, entrará diretamente no onze do FC Porto. Assim, o treinador já poderá juntá-lo a Diogo Jota, avançado que estará no foco de todas as atenções neste regresso ao ‘berço’ da sua carreira profissional.Depois de vários testes e apostas furadas, logo no início da temporada, Nuno Espírito Santo encontrou em Diogo Jota o parceiro de ataque ideal para André Silva. Só recentemente, com a entrada da Taça CTT no calendário portista e também face à lesão do internacional português, é que essa dupla se desfez. E, nesses três jogos referentes ao Grupo B da mais recente prova do calendário português, os dragões apenas marcaram um golo, num sinal claro que de os dois jovens, de 21 e 20 anos, respetivamente, são fulcrais no processo ofensivo dos dragões.

Autor: Nuno Barbosa