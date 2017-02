O FC Porto conquistou a sexta vitória consecutiva no campeonato (dez triunfos nos últimos 11 jogos), saboreia a liderança temporária e pode celebrar igualmente a saída de André Silva de uma espiral que podia tornar-se preocupante. O ponta-de-lança parecia ofuscado pela entrada em cena de Soares, nem sequer rematou contra Sporting e V. Guimarães, mas chamado a converter mais um penálti contra o Tondela, disse presente, correspondeu com eficiência e voltou a festejar.De resto, somou ainda uma assistência para o tento de Diogo Jota, que se soma ao passe decisivo que concedeu a Soares no D. Afonso Henriques. Com a Liga dos Campeões à vista, Nuno Espírito Santo recebeu a garantia de que a sua dupla ofensiva está moralizada para bater o pé à Juventus.Ainda por cima, André Silva atingiu a maioridade na finalização ao chegar à fasquia dos 18 golos oficiais. Está igualado o registo de Aboubakar em toda a época passada, quando ainda faltam três meses de competição, sendo que o camaronês foi preterido pela SAD em benefício do jovem português. No total, o camisola 10 dos dragões apresenta sete golos de penálti esta época, praticamente 39% do seu pecúlio, e só foi verdadeiramente travado por Marafona, no duelo com o Sp. Braga. Perante o Rio Ave, na ronda inaugural da 1ª Liga, Cássio conseguiu fazer a defesa inicial, mas acabou por ser batido na recarga.

Autor: Vítor Pinto