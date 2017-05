Quando se fala em milhões na coroa portista o mesmo é pensar nos nomes de André Silva e Danilo Pereira, dois jogadores com grande valor de mercado e que vão estar na maior montra do verão, que é a Taça das Confederações, ao serviço da Seleção Nacional. Tanto o ponta-de-lança, de 21 anos, como o médio, de 25 anos, têm sido constantemente observados por emissários de clubes estrangeiros, especialmente ingleses, e essa circunstância coloca-os num patamar superior em relação aos companheiros. Se o rendimento for bom na prova que vai decorrer na Rússia, será muito difícil à SAD impedir a saída de algum deles. O encaixe financeiro seria avultado, mas o lugar deixado em aberto na equipa poderá causar danos.