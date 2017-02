Tanto Felipe como André Silva vão defrontar a Juventus, esta quarta-feira, com cuidados redobrados. O defesa e o avançado estão em risco de exclusão na Liga dos Campeões, o que quer dizer que, caso sejam admoestados com um cartão amarelo, no Estádio do Dragão, falharão o jogo da 2ª mão dos oitavos-de-final, em Turim. Recorde-se que só nas meias-finais é que a UEFA procede à limpeza dos cartões.

No caso de Felipe esta situação nem é nova. O brasileiro avançou, frente ao Tondela, na passada sexta-feira, em risco de exclusão na Liga NOS e acabou por ver o amarelo que o vai deixar de fora do dérbi da Invicta, no próximo domingo, frente ao Boavista. Todavia, Nuno Espírito Santo já está a tomar as devidas previdências para essa situação.

