André Silva voltou a ser decisivo para o FC Porto, ao abrir o marcador na vitória sobre o Estoril, por 2-1. O jovem avançado chegou aos 12 golos no campeonato, ficando a dois do líder Bas Dost na tabela dos melhores marcadores. Ainda assim, este troféu é algo que, neste momento, fica para segundo plano."O objetivo é ganhar, ficar em primeiro, e vamos lutar para isso. O que vier depois vê-se", limitou-se a dizer o internacional português à Sport TV, analisando o encontro: "Foi uma vitória muito difícil, contra um adversário à altura, mas lutámos desde o primeiro minuto."Sobre o interesse de vários clubes nos seus préstimos, André Silva atirou: "Estou satisfeito por jogar no melhor clube em Portugal."