Conforme Record já havia noticiado, tudo se conjuga para que a equipa retome aos sistemas táticos que privilegiam dois avançados-centro, depois de, frente ao Boavista, o treinador ter optado por jogar com apenas um (Soares) que era servido por dois extremos (Corona e Brahimi).



Posto isto, note-se ainda que, no treino de ontem, Rui Pedro voltou a evoluir inserido no plantel principal, depois de um período em que esteve entregue à formação secundária. Além disso, Nuno ainda recrutou quatro jogadores à equipa B. A saber: Gudiño, Verdasca, Jorge e Rui Moreira.

No dérbi da Invicta, pela primeira vez desde que Soares passou a constituir opção para Nuno Espírito Santo, o FC Porto não avançou com o brasileiro e André Silva em simultâneo no onze. O internacional português, de 21 anos, estreou-se aí no banco de suplentes, mas essa opção foi pontual. No sábado, diante do Nacional, os dois avançados estarão novamente juntos no ataque. Pelo menos foi essa a indicação que ressaltou do treino matinal de ontem.Depois do aquecimento, o treinador dividiu o grupo em três. Enquanto dois deles se defrontavam em campo reduzido e sem balizas, o outro fazia exercícios de circulação de bola e finalização. Ora, na hora de dividir os jogadores que teve à disposição, Nuno Espírito Santo entendeu juntar Soares e André Silva – que ao final do dia esteve em Londres a participar numa ação de marketing – no mesmo grupo, como que a prepará-los para o desafio que aí vem.

Autor: Nuno Barbosa