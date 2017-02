André Silva foi eleito o melhor jogador jovem do mês de janeiro na Liga NOS. O avançado do FC Porto venceu a votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), somando um total de 14,26% dos votos, à frente de Nélson Semedo (Benfica), com 13,25%, e de Gelson Martins (Sporting), com 10,79%.Na 2.ª Liga, Reko (Gil Vicente) conquistou o respetivo galardão para melhor jovem (27,40%), à frente de Bruno Xadas (Sp. Braga B), com 9,57%, e Alexandre Guedes (Aves) com 9,18%.Recorde-se que o melhor jovem do mês é eleito através da votação realizada no site do SJPF, que tem uma ponderação final de 40%, e das notas atribuídas pelos três diários desportivos, com um peso de 60% na ponderação final. São elegíveis os jogadores de nacionalidade portuguesa, nascidos a partir de 1 de janeiro de 1993.venceu a votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), somando um total de 14,26% dos votos, seguido por Nélson Semedo (Benfica) com 13,25%, e por Gelson Martins (Sporting), com 10,79%.