Pela primeira vez na presente temporada, o avançado André Silva vai começar um encontro do FC Porto no banco de suplentes. Será este domingo, diante do Boavista , onde surge entre os suplentes, relegado para essa situação por Francisco Soares, que desde que chegou à Invicta marcou em todos os encontros da Liga NOS.Ao todo, André Silva foi titular nos 33 encontros que disputou na presente época, período no qual, refira-se, apontou 18 golos. De resto, o avançado apenas não participou em três dos 36 encontros que os dragões jogaram até ao momento em 2016/17, dois deles por lesão e outro por opção técnica (nem foi convocado).

Autor: Fábio Lima