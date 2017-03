Consciente que o encontro desta terça-feira em casa da Juventus será muito difícil depois da derrota em casa na primeira mão, André Silva não atira a toalha ao chão. "Acredito que ainda temos possibilidades de chegar aos quartos-de-final. Se acharmos que já estamos derrotados, então estaremos de certeza", afirmou, em declarações proferidas ao jornal "La Gazzetta dello Sport'.

O ponta-de-lança do FC Porto foi ainda mais longe, manifestando confiança nas suas capacidades. "Se um avançado defronta uma equipa que não perde em casa desde agosto de 2015, é natural que queira escrever um pequeno pedaço de história. Espero acabar com a imbatibilidade da Juventus e marcar o golo da vitória do FC Porto em Turim", desejou.

Continuar a ler

Considerando que a Vecchia Signora "tem qualquer coisa a mais" do que a Roma, equipa derrotada pelos dragões no playoff de acesso à Champions, André Silva elogiou bastante a equipa de Massimiliano Allegri. "Ataca e defende junta, percebe-se imediatamente que há um grupo unido." André Silva foi ainda confrontado com declarações de Cristiano Ronaldo, que o apontou como seu sucessor na Seleção Nacional. "Bem, se ele o diz...", sorriu o camisola 10 dos dragões.

Autor: Sérgio Krithinas