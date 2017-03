O encontro de hoje tem um significado especial para André Silva, uma vez que cumpre o seu 50º jogo oficial pela equipa principal do FC Porto. Com apenas 21 anos, o internacional português atinge uma marca digna de registo, assumindo-se cada vez mais como a grande bandeira da formação.

Além do número de presenças, André Silva destaca-se também pela quantidade de golos que já leva marcados. Ao todo são 23, repartidos pelo campeonato (16), Champions (5) e Taça de Portugal (2). Uma média interessante para um ponta-de-lança que está ainda numa fase inicial da carreira.

No caso de o FC Porto seguir em frente na Champions, o jovem dianteiro terá de ter cuidado com os cartões amarelos esta noite, pois é um dos quatro portistas em perigo de exclusão. Os outros são Herrera e os centrais Felipe e Marcano. Do lado da Juventus não há ninguém nessa situação, o que dá outra tranquilidade.