Continuar a ler

A saga do internacional português, de 21 anos, começou na última época. Na 34ª jornada da edição 2015/16 da Liga NOS, o FC Porto goleou o Boavista (4-0) e foi André Silva quem fechou a contagem, apontando aí aquele que foi o seu primeiro golo na equipa principal dos dragões. Já esta época, na 1ª volta do campeonato, marcou dois dos golos com que os dragões derrotaram as panteras (3-1). Agora, falta-lhe confirmar a tendência de marcar aos axadrezados, mas na qualidade de forasteiro.



À margem dessa questão estatística, refira-se que este dérbi da Invicta é sempre especial para André Silva, visto que, durante a sua formação, também vestiu a camisola axadrezada. Aliás, o avançado é um caso raro nos tempos que correm, pois representou as três principais equipas da Cidade Invicta: FC Porto, Boavista e Salgueiros.



No Bessa, apesar de ter sido o primeiro jogador a ser substituído em três dos quatro últimos jogos dos dragões, André Silva mantém a titularidade. A saga do internacional português, de 21 anos, começou na última época. Na 34ª jornada da edição 2015/16 da Liga NOS, o FC Porto goleou o Boavista (4-0) e foi André Silva quem fechou a contagem, apontando aí aquele que foi o seu primeiro golo na equipa principal dos dragões. Já esta época, na 1ª volta do campeonato, marcou dois dos golos com que os dragões derrotaram as panteras (3-1). Agora, falta-lhe confirmar a tendência de marcar aos axadrezados, mas na qualidade de forasteiro.À margem dessa questão estatística, refira-se que este dérbi da Invicta é sempre especial para André Silva, visto que, durante a sua formação, também vestiu a camisola axadrezada. Aliás, o avançado é um caso raro nos tempos que correm, pois representou as três principais equipas da Cidade Invicta: FC Porto, Boavista e Salgueiros.No Bessa, apesar de ter sido o primeiro jogador a ser substituído em três dos quatro últimos jogos dos dragões, André Silva mantém a titularidade.

Em 2017, André Silva ainda só marcou três golos nos oito jogos oficiais em que participou, sendo que dois deles foram na conversão de penáltis (Estoril e Tondela). O último que assinou de bola corrida foi há mais de um mês, frente ao Moreirense, a 15 de janeiro. Agora, contra aquela que é a sua vítima preferida, tentará quebrar esse enguiço.Das equipas que figuram no principal escalão do futebol português, o Boavista foi a que mais golos sofreu do maior goleador portista: três. Curiosamente, todos esses tentos foram conseguidos no Dragão e o dérbi de hoje disputa-se no Bessa.