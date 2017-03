Continuar a ler

"O início da maior aventura de todas. O melhor clube, o melhor presidente, os melhores jogadores unidos por um espírito único de conqusita", escreveu o treinador.Recorde-se que, na única temporada em que esteve no FC Porto como treinador principal, conquistou o campeonato, a Taça de Portugal, a Supertaça e a Liga Europa, antes de rumar ao Chelsea.

André Villas-Boas celebra, em 2017, vinte anos de carreira enquanto treinador. Para assinalar a efeméride, o técnico português, que se encontra a orientar os chineses do Shangai SIPG, vai publicar uma fotografia por dia durante o mês de março na sua página do Facebook com os momentos mais marcantes da carreira.Numa das imagens, publicada este sábado, Villas-Boas recorda "a maior aventura de todas", com uma fotografia durante a sua apresentação no, ao lado de Pinto da Costa.

Autor: João G. Oliveira