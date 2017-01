Continuar a ler

Angelino Ferreira lembrou ainda que o "sucesso desportivo é como o código postal, é meio caminho andado".

Angelino Ferreira, antigo administrador da FC Porto SAD, considera que os três grandes têm "situações de base difíceis" mas que o Benfica é o que melhor está a saber gerir isso."O Benfica é aquele clube, pelo menos pelas declarações públicas dos seus dirigentes, que denota uma certa estratégia em termos de ajustar o modelo. É a sociedade desportiva que tem o negócio porque esta questão do futebol - como todas as atividades - passa por uma gestão de riscos. E no futebol o maior risco que há que gerir é o risco desportivo. E o risco desportivo evita-se com a equipa a ganhar. E controlando esse risco também se acaba por controlar outros riscos: mercado, crédito e liquidez", diz em entrevista ao 'Negócios' e à Antena 1.

Autor: Sandra Lucas Simões